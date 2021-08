Secretaria de Mulheres do PT baiano repudia ofensas de secretário a chef

Organizações de todo o estado têm se manifestado contra as ofensas feitas pelo secretário de Saúde Fábio Vilas-Boas contra a chef e empresária Angeluci Figueiredo. Agora, quem repudiou o ato foi a Secretaria de Mulheres do PT da Bahia, além de demonstrar solidariedade à chef e proprietária do famoso Restaurante Preta, na Ilha dos Frades.

Em nota, a ala petista expressou apoio à empresária e definiu as ofensas por ela sofrida como um ato de desrespeito, racismo, misoginia e machismo.

“O fato ocorrido traz para o centro problemas estruturais que fazem vítimas todos os dias em nosso estado e em nosso país, do qual nós, mulheres, somos obrigadas a lidar em nosso cotidiano, seja no campo pessoal ou profissional. Portanto, repudiamos atitudes como esta, sobretudo quando praticadas por gestor público, que tem o dever de combater todo o tipo de opressão”,afirmou.

A entidade ainda expressou que apenas um pedido de desculpas não é o bastante e pede para que o caso seja utilizado como exemplo para que não seja mais reproduzido.

Atualização: Após ofensas contra chef, secretário de Saúde da Bahia pede exoneração do cargo