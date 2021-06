Secretária de Saúde de Fortaleza mira números de vacinação em Salvador

A secretária de saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite declarou nesta terça-feira (8), que atualmente a meta da capital cearense é se aproximar do ritmo de vacinação contra a Covid-19 de Salvador, que já soma 1.215.420 doses aplicadas.

A titular da saúde na capital cearense destacou o protagonismo de Salvador durante o programa Saúde em Rede, apresentado pelo secretário municipal de saúde Leo Prates, com transmissão pelo Instagram, Facebook e Youtube.

O programa também teria a participação de Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT em 2018, mas ele não conseguiu participar do evento alegando dificuldades na conexão.

Segundo Ana Estela, Salvador tem sido uma campeã no quesito vacinação, já que a cidade vem ocupando posições de destaque no ranking de cidades que mais vacinam, e no último mês alcançou a primeira colocação.

“O principal ponto no enfrentamento da pandemia é a vacinação e nisso vocês (de Salvador) são exemplo. O desafio que o nosso prefeito aqui nos fez, foi para nos aproximarmos de Salvador, e tem sido uma meta extremamente difícil, quando mais a gente trabalha mais a gente se distancia pois você tem sido um campeão nesse quesito”, afirmou.

Ao longo do programa Leo e Ana Estela apresentaram balanços das estratégias de enfrentamento e compartilharam experiências na execução das ações para reduzir os efeitos da pandemia na saúde pública das duas capitais.

Ausência

Ex-secretário de Saúde no Ceará, Ciro Gomes era presença confirmada no evento, mas não conseguiu participar por conta de problemas com a conexão à internet. O evento foi totalmente virtual.

Ciro afirmou que estava pegando estrada na hora do programa e encontrou dificuldades com o sinal. Ele prometeu participar de outras edições do programa e parabenizou Leo Prates pelo trabalho feito em Salvador.

Assista ao programa completo logo abaixo.