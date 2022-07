Secretaria de Saúde de Ilhéus investiga suposta falsa médica

A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus (Sesau) investiga há três meses uma mulher que atuava como falsa médica em estabelecimentos de saúde da cidade e em outros municípios da região.

De acordo com a pasta, a investigação foi iniciada após denúncias contra a médica de prenome Iara. A mulher realizou três plantões no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e três plantões no Pronto-atendimento da Zona Sul.

Diante da situação, a secretaria acionou o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) e a mulher foi imediatamente afastada das atividades.

Em breve busca no site da Cremeb, o nome da mulher aparece como médica registrada em 2016, mas a investigação avalia se existe outra mulher se passando pela profissional. A Sesau informou também que a mulher apresentou todos os documentos exigidos: carteira do Conselho Regional de Medicina e diploma. Antes de Ilhéus, ela passou por outros municípios da região, que também sinalizaram essa desconfiança.