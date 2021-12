Secretaria de Saúde pede uso da máscara para conter surto de Influenza em Salvador

As 56 ocorrências de influenza em Salvador este ano são motivo de alerta para a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador. O órgão pede pela manutenção da utilização da máscara para evitar a disseminação da transmissão viral, em uma das ações da pasta para conter o avanço de um surto

A imunização é outra importante estratégia de contingência. “É bom lembrar que a utilização da máscara evita tanto a transmissão da covid-19 quanto da gripe. Estamos com um aumento considerável de ocorrências de influenza e o uso da máscara já se revelou uma prática importante para conter a transmissibilidade viral”, explicou Adielma Nizarala, médica infectologista.

A especialista alertou ainda para importância da imunização, uma vez que a vacina da gripe faz parte do calendário básico. Na última semana, o município recebeu 19.440 novas doses da vacina contra influenza para intensificar a estratégia na cidade. A mobilização está aberta para os grupos prioritários da campanha: trabalhador da saúde, crianças entre 6 meses e 6 anos; gestantes e puérperas; pessoas com mais de 60 anos; povos indígenas e quilombolas e pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. Os postos também estão aplicando a 2ª naquelas crianças vacinadas pela primeira vez em 2021.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriado), das 08h às 16h. É preciso apresentar o documento de RG ou levar o cartão de vacinação, para mais informações acesse o site.

“A imunização é a melhor forma de quebrar a cadeia de transmissão da influenza. As doses do imunizante estão disponíveis nos postos de referência para proteger os grupos prioritários. Então, estamos fazendo uma convocação para todas as pessoas que ainda não se imunizaram para comparecer aos postos”, afirmou Adielma.

Esse ano, pouco mais de 416 mil pessoas receberam a vacina contra gripe em Salvador, número que corresponde a 58% de cobertura do público alvo. A meta da SMS é imunizar pelo menos 90% do público elegível que reside na cidade.