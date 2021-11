Secretaria de Saúde realiza mutirão para acompanhamento do Bolsa Família em Salvador

Para garantir que os beneficiários do Programa Bolsa Família (novo Auxílio Brasil) possam realizar o acompanhamento exigido pelo governo federal, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador realiza, neste sábado (27), das 8h às 16h, um mutirão para o serviço. Quem não atender à condicionalidade poderá ter o benefício bloqueado em 2022. Os beneficiários apresentar o cartão do Bolsa Família, onde consta o Número de Identificação Social (NIS), a caderneta de vacinação das crianças e a caderneta do pré-natal das gestantes.

As crianças menores de sete anos, mulheres em idade fértil (14 a 44 anos) e gestantes de qualquer idade devem comparecer ao posto de saúde mais próximo. Não é necessário agendar o serviço. O prazo final para realizar o acompanhamento é o dia 31 de dezembro. De acordo com a pasta, na capital baiana, mais de 233,4 mil pessoas devem fazer o acompanhamento obrigatório e 207 mil ainda não se apresentaram aos postos. O objetivo é verificar se as famílias assistidas pelo programa estão acessando os serviços de saúde, conforme prevê o governo federal.

Veja a lista de postos de atendimento:

Distrito Sanitário Centro Histórico: UBS Santo Antônio e USF Terreiro de Jesus.

Distrito Sanitário Boca do Rio: USF Zulmira Barros (até 13h).

Distrito Sanitário Cabula: UBS Mata Escura, UBS Rodrigo Argolo (Tancredo Neves), UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro), UBS Edson Teixeira Barbosa (Pernambués), USF Cabula VI, USF Sussuarana, USF São Gonçalo e USF Arraial do Retiro.

Distrito Sanitário Itapagipe: UBS Ministro Alckmin (Massaranduba) e UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).

Distrito Sanitário São Caetano: USF Jaqueira do Carneiro, USF Alto do Peru, USF Capelinha. USF Boa Vista do Lobato, USF Recanto da Lagoa II e UBS Frei Benjamin (Valéria).

Distrito Sanitário Brotas: USF Vale do Matatu, USF Candeal, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas) UBS Manoel Vitorino (Brotas – até as 12h) e UBS Mário Andrea (Sete Portas – até as 12h).

Distrito Sanitário Subúrbio: USF Alto da Terezinha, UBS Sérgio Arouca (Paripe), USF Fazenda Coutos 3, USF Fazendas Coutos 1, USF São Tomé de Paripe, USF Estrada da Cocisa, USF Alto de Coutos 2, USF Alto do Cruzeiro, USF Alto do Congo, USF Bate Coração, USF Vista Alegre, USF Nova Constituinte, USF Ilha Amarela, USF Itacaranha e USF São João do Cabrito.

Distrito Sanitário Liberdade: 16° Centro de Saúde, USF San Martin, USF San Martin 3, UBS São Judas Tadeu, USF IAPI e USF Santa Mônica.

Distrito Sanitário Itapuã: USF Ceasa I e II, UBS São Cristóvão e USF Km 17.

Distrito Sanitário Pau da Lima: UBS Pires da Veiga (Pau da Lima), UBS Cecy Andrade (Castelo Branco) e UBS Sete de Abril.

Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho: USF Calabar, USF Garcia, USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina) e UBS São Gonçalo.

Distrito Sanitário Cajazeiras: USF Cajazeiras XI, USF Jaguaripe I, USF Boca da Mata, USF Mangabeiras e USF Fazenda Grande III.