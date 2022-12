Secretaria do Trabalho será comandada por Davidson Magalhães

O governador eleito Jerônimo Rodrigues anunciou que a Secretaria do Trabalho, Renda, Emprego e Esporte será comandada pelo político Davidson de Magalhães, atual titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre).

"Estamos sendo chamados pra enfrentar fome de forma sustentável não há outra forma sem renda.Temos que caminhar com combate à fome mas com política forte de geração de emprego. A Bahia é inovadora mais uma vez, não é só gerar emprego, mas qualidade de emprego", afirmou Jerônimo antes de anunciar o nome do novo secretário.

Davidson falou sobre as dificuldades e sobre os feitos da gestão atual. "O Ministério do Esporte foi dizimado e, com Rui Costa, tivemos o maior investimento da história da Bahia".

Filiado ao PCdoB desde 1979, Davidson foi deputado federal pelo estado da Bahia. Ele é um economista, professor universitário e político brasileiro.