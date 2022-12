Secretário de assentamento é encontrado morto em porta-malas do carro na BA

Um homem foi sequestrado e o corpo encontrado no porta-malas do próprio carro com sinais de espancamento na noite de domingo (11) na Rua Vale Verde, no Trevo, em Porto Seguro. A vítima foi identificada como Jairo Alves Nunes, de 61 anos.

Jairo era secretário de assentamento rural do município, e morava na região de Santa Cruz Cabrália. Ele também era líder do movimento União da Resistência Camponesa (URC).

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia foi feita pela esposa do homem, que relatou que o carro foi roubado com o homem dentro. Os agentes realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Horas depois, o veículo foi encontrado na região de Pindorama, na Cabeceira da Ponte do Rio do Peixe, entre a BR-367 e Arraial d'Ajuda. O homem estava no porta-malas sem sinais vitais.

O corpo estava desaparecido desde o sábado (10), quando o carro foi roubado e retirado de casa por homens ainda não identificados.

Foi acionado o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.