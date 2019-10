Secretário de Cultura e Turismo é vítima de golpe de estelionatários na internet

O secretário municipal de Cultura e Turismo e vereador licenciado Claudio Tinoco foi vítima de estelionatários. Em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quinta-feira (3), ele contou que os criminosos criaram um perfil falso dele em um site de vendas de produtos e estão aplicando os golpes online.

Os estelionatários utilizaram de fotos do secretário com o filho dele, uma criança de 3 anos, para fazer anúncios de vendas de automóveis. Toda a negociação é feita utilizando o nome do vereador e um número de celular próprio dos bandidos.

Ele disse que existem relatos de pessoas que foram lesadas financeiramente, transferindo quantias para os estelionatários em transações fraudulentas.

“Peço que compartilhem a informação para que mais ninguém caia nesse golpe. A ação já foi denunciada às autoridades policiais e meu advogado está cuidando do caso. Muito cuidado na hora de utilizar a internet para compras” afirmou o secretário.

Claudio Tinoco disse que repudia a ação dos criminosos e frisou que não está fazendo venda de produtos em aplicativos. Ele contou que registrou o caso na 6ª Delegacia (Brotas), na quarta-feira (25), e que prestou depoimento nesta quarta-feira (2). O número utilizado pelo criminoso foi 71 9905-3924.