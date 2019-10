Secretário de Desestatização diz que União tem 637 empresas de forma direta e indireta

O secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Mattar, disse que a União tem 637 empresas de forma direta e indireta. "É um Estado empresário", afirmou.

O balanço apresentado pelo governo muda a metodologia ao incluir também participações do governo e das empresas estatais em outras empresas, mesmo que minoritárias.

Com isso, o número de estatais controladas pela União, subsidiárias, coligadas ou com simples participação chegou a 637, ante os 134 listados no início do ano. São 205 entre subsidiárias e coligadas.

"A Constituição está sendo violada, o que gerou uma grande quantidade de estatais", afirmou.

O balanço mostra que a União tem participação minoritária em 43 empresas. O Banco do Brasil tem 80 empresas, Caixa 32, FI FGTS, 13 empresas. A Petrobras tem 132 empresas, entre subsidiárias e coligadas, a Eletrobras, 185 empresas, o BNDESPar tem 102 empresas.

"É um fundo de investimento do país", afirmou. "A redução do tamanho de Estado e privatizações é promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, afirmou.