Secretário de Saúde rebate crítica de Mandetta: 'Não conhece a Bahia'

O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, usou seu Twitter para rebater uma fala do ex-ministro da Saúde Nelson Mandetta. Em live com Fábio Porchat, Mandetta disse que municípios do Sul da Bahia - como Ilhéus, Porto Seguro e Itabuna - estão tendo "transmissão descontrolada" de coronavírus.

Vilas-Boas criticou a fala de Mandetta, dizendo que quando o ex-ministro fazia parte do governo federal não ajudou a Bahia.

"Quando ministro ele não ajudou e não conhecia a Bahia. Agora que está de fora vem dar opinião sobre o que também ainda não conhece", alfinetou.

Em entrevista a Fabio Porchat o ex-ministro Mandetta cita as cidades de Ilheus e Itabuna com “transmissão descontrolada”. Veja só que curioso. Quando ministro, Mandetta não conhecia e não ajudou a Bahia. Agora que está de fora vem dar opinião sobre o que também ainda não conhece. pic.twitter.com/MFLjZus46l — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) June 5, 2020

O Sul da Bahia, de fato, é um dos maiores focos do coronavírus no estado. As três cidades citadas por Mandetta figuram entre as 10 com maior número de infectados da Bahia - sendo 267 em Ilhéus, 106 em Porto Seguro e 511 em Itabuna, que é o segundo município mais afetado pela covid-19 no estado.