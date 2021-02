Secretário Fábio Vilas-Boas recebe alta do Hospital Aliança

O secretário estadual da Saúde (Sesab), Fábio Vilas-Boas, recebeu alta do Hospital Aliança, no início da tarde deste domingo (28). Ele estava internado há mais de uma semana, tratando a covid-19.

Vilas-Boas contou que vai continuar o tratamento em casa. "Meus amigos, graças às orações de todos, obtive hoje (28) alta do hospital e já estou a caminho de casa, para seguir a recuperação, fazendo fisioterapia intensa e desmame de oxigênio", escreveu nas redes sociais.

O secretário ainda fez um apelo para que a população continue seguindo as medidas sanitárias. "Precisamos combater os negacionistas irresponsáveis e proteger aqueles que amamos", completou.

Tratamento

Fábio Vilas-Boas divulgou que tinha testado positivo para o coronavírus no dia 16 de fevereiro e começou o tratamento em casa. No dia 18, ele postou um exame de imagem que apontava 25% de comprometimento dos pulmões.

No dia seguinte, ele foi internado no Hospital Aliança porque começou a apresentar dessaturação de oxigênio no sangue.

Ele teve uma piora no quadro e foi levado para a UTI duas vezes, já usando cateter de oxigênio e fazendo fisioterapia respiratória. Neste sábado, ele foi transferido para uma unidade semi-intensiva.