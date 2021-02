Secretário Fábio Vilas-Boas segue internado com covid-19: 'Evoluiu bem'

O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas permanece internado em leito clínico no Hospital Aliança neste domingo (21). Fábio está com covid-19 e foi hospitalizaod na sexta-feira (19).

Em nota, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) diz que Fábio tem o caso acompanhado pelo pneumologista Sérgio Jazler e pelo infectologista Roberto Badaró. O secretário evoluiu bem durante a noite e teve resposta "satisfatória" ao uso de corticosteróide venoso, informa o boletim.

O secretário segue dependendo de oxigênio por cateter nasal, mas em fluxo menor. Ainda não há previsão de alta médica.

Na quinta-feira (18), o secretário postou nas redes sociais o resultado de sua tomografia de tórax. O exame apontou 25% do pulmão comprometido. Na ocasião, seu quadro era classificado como "doença leve".



Mais cedo, o secretário havia postado em sua conta no instagram. “Ainda com febre, dor de cabeça, sem olfato. Melhora com novalgina. Tomo bastante água de coco. Dizem que mais 48-72h vai melhorar. Obrigado pelas mensagens.”