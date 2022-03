Secti abre 20 mil vagas para cursos gratuitos em tecnologia; saiba como se inscrever

O "Programaê", iniciativa do Governo da Bahia, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a startup Digital Innovation One (DIO), liberou o acesso a 300 cursos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo.

Com um total de 30 mil vagas, a ação comemora 10 mil vagas preenchidas por baianos de todas as idades, restando ainda 20 mil vagas para aqueles que tenham interesse em se dedicar à área, aprender uma nova profissão ou até mesmo aprimorar seus conhecimentos.

Para se inscrever, basta entrar no site da Secti e clicar no banner do “Programaê” que aparece na tela inicial. Você será redirecionado a outra página, onde deverá preencher um questionário simples com algumas informações pessoais para concluir a inscrição. O próximo passo é navegar pelo site e escolher um dos 300 cursos disponíveis. Vale lembrar que é possível fazer quantos cursos desejar, e todos contam com certificado de conclusão. Ao concluir um módulo, a pessoa passa a fazer parte do banco da DIO, podendo ser indicada a possíveis oportunidades de emprego.

A secretária em exercício da Secti, Mara Souza, comemorou a ampliação da quantidade de cursos disponíveis à população. “O Programaê é um grande sucesso desde o seu lançamento. Começamos com nove cursos e ampliamos aos poucos. Hoje, ao alcançar a marca de 10 mil inscritos, liberamos um total de 300 cursos, de forma a ampliar o leque de opções daqueles que desejam se aprimorar na área. Temos mais 20 mil vagas a serem preenchidas, então fica o convite para que os interessados e interessadas acessem nosso site e façam suas inscrições em um dos cursos”, disse.

Para o Head de Parcerias da DIO, Victor Haruo, o conhecimento em tecnologia é a chave para a transformação na carreira de pessoas que buscam uma vaga no mercado de trabalho. “Ao longo da nossa parceria, pudemos ver isso de forma nítida: milhares de pessoas que tiveram acesso ao conteúdo da nossa plataforma de maneira totalmente gratuita, colheram ótimos frutos. Tivemos cases de pessoas contratadas, promovidas e que iniciaram sua carreira em um dos mercados que mais crescem no mundo por causa da parceria entre a DIO e o governo baiano”, afirmou.