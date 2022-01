Sedã premium: Mercedes-Benz lança nova geração do Classe C no Brasil

A sexta geração do sedã Mercedes-Benz Classe C estreia no mercado brasileiro apostando na tecnologia e design (Fotos: Divulgação)

Um dos principais automóveis da Mercedes-Benz, o Classe C já teve 40 mil unidades emplacadas no brasil desde 1994. Em sua sexta geração, o sedã chega ao país inicialmente em duas configurações C 200 AMG Line (R$ 349.900) e C 300 AMG Line (R$ 399.900).

O Classe C chegou ao país com duas variações do motor M254, sempre com quatro cilindros e propulsor auxiliar elétrico de 48 V. O C 200 AMG Line tem motor 1.5 litro turbo, capaz de desenvolver 204 cv de potência e 30 kgfm de torque. O C 300 AMG Line utiliza um propulsor 2 litros turbo que rende de 258 cv e 40 kgfm de torque.

O bagageiro do sedã alemão tem capacidade para até 455 litros

Em ambos a transmissão é automática de nove marchas e a tração é traseira. O motor extra de 48 V funciona como alternador, turbo elétrico e até compressor de ar-condicionado. Na versão C 300 AMG Line, ele ainda desenvolve 27 cv extras por cerca de 30 segundos.

Além de uma carroceria completamente redesenhada, como pode ser visto nas fotos, o modelo tem interior atualizado. As telas se destacam, como a da nova central multimídia MBUX no padrão vertical, de 11,9 polegadas, levemente inclinada para o lado do condutor.

O interior foi totalmente ajustado e as telas se destacam

O quadro de instrumentos é digital e ocupa uma tela de 12,3 polegadas e é totalmente configurável. A tecnologia também se faz presente no auxílio à condução: há piloto automático adaptativo, assistente de frenagem autônoma, alerta de ponto-cego e assistente de correção de faixa.

RANKING ELÉTRICO

Aos poucos, o mercado de automóveis completamente elétricos vai crescendo no Brasil. Em cinco anos, as vendas saltaram de 137 unidades (2017) para 2.851 (2021).

O Leaf foi o carro elétrico mais emplacado no Brasil em 2021

No ano passado, a Nissan foi a campeã em emplacamentos, com 439 exemplares do Leaf. A Porsche ficou com a segunda posição, com 379 unidades do Taycan e, a Volvo, em terceiro, com 375 unidades do XC40 Recharge.

Fechando os cinco primeiros: MINI Cooper S E (313) em quarto lugar e Audi e-Tron (252), na quinta posição.

HÍBRIDOS TAMBÉM CRESCEM

Entre os híbridos, Toyota e Volvo dominaram o ranking. O fabricante japonês acumulou 11.027 emplacamentos do Corolla Cross com motorização a combustão e elétrica, e logo depois veio a configuração sedã do Corolla, com 7.921 unidades licenciadas.

A seguir, três modelos da Volvo Cars: XC60 (3.366), XC40 (3.067) e XC90 (982).

FROTA BRASILEIRA

Entre automóveis e comerciais leves híbridos e completamente elétricos, a frota brasileira já soma 77.259 unidades em circulação.

CRESCIMENTO ELÉTRICO

Globalmente, a MINI entregou 302.144 veículos no ano passado, crescimento de 3,3% em relação a 2020. O destaque foi o Cooper S E, que acumulou 34.851 unidades comercializadas.

A configuração elétrica do hatchback apresentou um crescimento de 98,2% em todo o mundo. No mercado brasileiro, o primeiro carro 100% elétrico da marca teve 313 unidades emplacadas.

A configuração elétrica do MINI foi a que mais cresceu nas vendas

Outro modelo eletrificado da marca, o MINI Cooper S E Countryman ALL 4, um híbrido plug-in, contabilizou 262 unidades vendidas em 2021. Somados, os dois veículos totalizaram 575 emplacamentos, representando 40,5% de participação das vendas da MINI no Brasil no ano passado.

EXTREMO LUXO

A Rolls-Royce Motor Cars registrou as maiores vendas nos 117 anos de história da marca, com 5.586 unidades vendidas em todo o mundo em 2021 - crescimento de 48,7%.

A Rolls-Royce bateu recorde de vendas ano passado

O ano passado foi caracterizado pela alta demanda mundial por todos os modelos, particularmente Ghost e Cullinan e todas as variantes Black Badge, com pedidos atuais se estendendo até o terceiro trimestre de 2022.

ESTADOS UNIDOS: EM ALTA

Foram emplacados 15.079.182 automóveis e comerciais leves nos Estados Unidos no ano passado. Esse volume representa uma avanço de 3,4% em relação a 2020.

A Ford manteve a liderança entre os veículos, com as picapes da Série F, mas a marca que mais vendeu foi a Toyota, primeira a estrangeira campeã no país.