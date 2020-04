Sedur interdita campo de futebol da UFBA por descumprir decreto

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) interditou o campo de futebol da Universidade Federal da Bahia (UFBA), neste domingo (5), após identificar que no local estava acontecendo um jogo de futebol. A fiscalização faz parte do cumprimento do decreto municipal que proíbe a aglomeração de pessoas, como medida de evitar a propagação no novo coronavírus em Salvador.

O secretário da Sedur, Sérgio Guanabara destacou que está proibida a aglomeração de pessoas nessas estruturas. “O município vem adotando essas medidas em todas as quadras, campos de futebol e academias ao ar livre e já fechou mais de 400 equipamentos, como forma de garantir que as pessoas fiquem em casa”, concluiu Guanabara.

A Prefeitura determinou, no dia 2 de abril, que todas as quadras e campos da cidade sejam trancadas com cadeado ou fechadas imediatamente. As medidas visam garantir o isolamento social, já que fiscais municipais e a Polícia Militar identificou aglomeração de pessoas nessas estruturas.