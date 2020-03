Segunda mulher a chefiar MP-BA, nova procuradora-geral é empossada nesta sexta

A nova procuradora-geral de Justiça da Bahia, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, toma posse do cargo nesta sexta-feira (5). A promotora será a segunda mulher a comandar o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) - antes dela, a atual procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, foi a primeira.

A cerimônia de posse deve acontecer a partir das 17h, na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia. A solenidade deve contar com a preseça de autoridades como o governador do estado, Rui Costa (PT); o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal (PP) e o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior(SD).

Aos 62 anos, Norma Angélica foi escolhida pelo governador Rui Costa em fevereiro. Ela fazia parte da lista tríplice eleita no último dia 7 de fevereiro, ao lado dos também promotores Pedro Maia e Alexandre Cruz.

A nova procuradora-geral ingressou o ingressou no MP-BA em 1992. Natural de Inhambupe, ela foi promotora nas cidades de Ibitiara, Araci, Cícero Dantas e Alagoinhas, até ser promovida para Salvador em 1999.

Coordenou o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais (Caocrim). Foi presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb) e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).