Segunda pele é hit total

Você já deve ter visto em alguma festa ou rede social as peças protagonistas deste editorial. Elas são as queridinhas entre influencers, celebridades e a galera mais jovem. Feitas em tule com elastano possuem transparência, sensualidade e muita cor. São as roupas tipo segunda pele, super justas que aparecem tanto em versão blusa com manga, quanto vestido recortado. As estampas em sua maioria são abstratas, com efeito marmorizado e em tie dye também.

Elas são releitura da moda dos anos 2000, remetendo à sensualidade e intenção de deixar o corpo à mostra, tão em voga naquela década. Lembra a estética das meias calças, por causa da transparência e seu efeito colante no corpo. E não ache que são ousadas demais, elas podem ser aliadas para criar ótimas sobreposições. Aproveitamos essa trendy e montamos três looks confortáveis com as peças do momento.

O vestido segunda pele é sobreposto por outro bem justinho, em animal print estilizado. A versão em blusa manga longa cropped ganha a companhia de uma wide leg de moletom. Mantendo o clima esportivo, tênis branco nos pés. O vestido é a versão "clássica" dessa tendência. além da estampa abstrata marmorizada, ainda tem os recortes sensuais na parte da frente. Para valorizar a peça, associamos com bolsa baguete de onça e salto verde.

Fotos Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira) Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) Modelo Kal Nascimento (@kalnascimentostudio / @kalbelezadeverdade) Peças Todos os looks são da loja Riachuelo Shopping Barra (@riachuelo)