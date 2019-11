Segunda temporada de 'A Amiga Genial' estreia em 2020

As filmagens da segunda temporada da série "A Amiga Genial" já se encerraram na Itália. Serão nove episódios adaptando o segundo livro da tetralogia escrita por Elena Ferrante, "História do Novo Sobrenome". A estreia será somente em 2020. No Brasil, a transmissão da série é pela HBO.

Os livros contam a história de duas amigas, Lenù e Lila, desde a infância até a idade adulta. Na nova temporada, além de Nápoles, cerne dos livros e da série, as filmagens aconteceram também em Caserta, Ischia e Pisa.

Na fase da adolescências, as duas amigas são vividas pelas atrizes Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

A série é produção conjunta da HBO com a Rai Fiction. O italiano Paolo Sorrentino e a americana Jennifer Schuur são os produtores executivos.