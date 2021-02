Segundo eliminado do BBB 21, Arcrebiano fez harmonização facial em 2020

Segundo eliminado do BBB21, Arcrebiano teve uma passagem rápida, mas marcante na casa. Ele formou casal com Karol Conká, e foi pivô de uma confusão envolvendo Conká e Carla Diaz. No ano passado, Bil fez uma harmnização facial, que é um conjunto de diferentes procedimentos estéticos, que têm como objetivo melhorar o equilíbrio entre determinadas regiões do rosto, como o nariz.

O procedimento foi feito pela cirurgiã-dentista de Goiânia, Amanda Ponce. Ela postou o antes e depois do modelo, pedindo votos para ele continuar no BBB21. Apesar disso, o esforço não deu certo e Bil saiu da casa com quase 65% dos votos.