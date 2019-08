Segundo trimestre frustra expectativas de publicitários

Choque de realidade

Para 45,7% dos representantes das agências publicitárias da Região Nordeste, o segundo trimestre de 2019 foi melhor que o esperado. Um trimestre antes, 69% das empresas esperam melhoras no cenário. Já o percentual dos que acharam o período pior foi de 26,2%, enquanto 28,1% dizem que o período foi como esperado. Os dados são da pesquisa VAN Pro (Visão de Ambiente de Negócios em Agências de Propaganda), realizada pela Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), em parceria com o Sindicato das Agências de Propaganda da Bahia (Sinapro-Bahia). O levantamento foi feito no início do terceiro trimestre de 2019 e reflete a performance de 194 agências de todas as regiões do Brasil no 2º trimestre deste ano, além das perspectivas para o próximo trimestre e para o ano de 2019 como um todo.

Regiões

As regiões Norte e Nordeste estão entre as mais otimistas (com 66,7 e 56,4% de otimistas, respectivamente). A região Sudeste foi das que apresentaram melhor performance no segundo trimestre, contrastando com a região Sul, que mostrou o mais baixo índice de performance e de otimismo com o período futuro. O quadro de concorrências manteve-se praticamente inalterado, com índices semelhantes aos do trimestre anterior. Quanto aos setores da economia mais promissores, a área de Serviços manteve-se como a mais relevante, seguida do Comércio e do Setor Público (as mesmas posições do trimestre anterior).

Aguardando sinais

Para Glaucio Binder, presidente da Fenapro, a votação da Reforma da Previdência só deverá mudar o humor do mercado mesmo quando acontecerem as medidas que destravarão a economia. “Assim como os demais setores da economia, as agências de propaganda ainda esperam movimentações macroeconômicas mais contundentes e mais efetivas para a melhora de mercado”, ressalta Binder.

AMO em expansão

A baiana Clínica AMO, terceira maior rede de oncologia do país, acaba de adquirir o controle acionário da Oncohematos, referência no cuidado aos pacientes com câncer em Sergipe. A Clínica AMO se consolidou como referência em seu segmento e tem atraído investimentos. Em setembro de 2018, o grupo recebeu um aporte financeiro da HIG Capital, líder global em investimentos de private equity em empresas de médio porte, com mais de US$ 25 bilhões de capital sob gestão. A clínica está ampliando seu atendimento também em Salvador. Com obras em andamento, uma nova unidade no Rio Vermelho está prevista para ser inaugurada em 2020.

Saúde preocupa. Para 71% dos trabalhadores brasileiros nas áreas da agricultura, construção civil, equipes de emergências, entre outras, a saúde é a principal preocupação na hora de se aposentar. O dado é da mais recente Pesquisa de Preparo para a Aposentadoria, do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. Já na Holanda, um dos 15 países contemplados pelo estudo, a saúde é preocupação principal apenas para 20% da mesma população.

Nova gestão. A farmacêutica bioquímica Tatiana Ferraz assumiu ontem a diretoria técnica e comercial do laboratório Linus Pauling. Ela foi uma das responsáveis pela implantação de uma rede nacional de laboratórios na Bahia. A rede, que atualmente realiza em média 100 mil exames por mês.

Na mesma. A Fecomércio-BA espera que as vendas para o mês de agosto nos setores mais ligados ao Dia dos Pais, permaneçam iguais às de agosto de 2018. E olha que normalmente os presentes dados aos velhos nem costumam ser tão caros...