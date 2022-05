Segundou: confira a entrevista de Joca Guanaes com Cristiana Arcangeli

Joca Guanaes recebeu Cristiana Arcangeli na edição do programa Segundou desta segunda-feira (30), no perfil do jornal Correio no Instagram. Além de empresária serial, a convidada é comunicadora, Shark, investidora no fundo de investimentos Phenix, palestrante e idealizadora do Movimento Empreender Liberta. Ela foi criadora da primeira semana de moda do Brasil, o Phytoervas Fashion e Phytoervas Fashion Awards, se tornou uma das mulheres que mais influenciou o setor no país.

Além de comandar suas empresas, Cristiana faz palestras pelo país e internacionalmente disseminando os conceitos de inovação, marketing, gestão 4.0, empreendedorismo e empoderamento feminino. Ela ocupa a cadeira 21 da Academia Brasileira de Marketing e, ao longo de sua carreira, acumulou 24 prêmios, entre eles: Personalidade do ano, pelo Governo do Estado de São Paulo; Mulher Mais Influente do País e Prix Veuve Clicquot de la Femme d'Affaires.

Com tantas atividades e conquistas, Cristiana se tornou uma referência para milhares de mulheres em todo mundo, que se espelham em sua potência. Ela defende o empreendedorismo como algo que liberta mulheres de situações de violência, de depender financeiramente ou emocionalmente de parceiros e parceiras abusivos. Para a empresária, a liberdade financeira faz com que as mulheres tenham o poder de escolha e possam retomar sua potência.

Confira a entrevista na íntegra: