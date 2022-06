Segundou: confira a entrevista de Joca Guanaes com Maria Gal

O empresário Joca Guanaes recebeu na edição desta segunda-feira (20), do Segundou, Maria Gal, atriz, apresentadora, influencer, produtora de conteúdo. Conhecida por ser uma profissional múltiplas, que põe paixão e compromisso em tudo que faz, Maria teve seu trabalho mais recente na televisão é como apresentadora e showrunner do talk show ‘Preto no Branco’, um programa de entrevistas focado no protagonismo negro e que discute questões raciais e inclusão em diferentes espaços.

Foi o posicionamento contundente de Maria Gal sobre essas questões, sobretudo sobre a ausência de representatividade negra na mídia brasileira, que a levou a conquistar mais um título: o de empreendedora. Em 2011, criou a Maria Produtora, uma produtora audiovisual que visa dar destaque a profissionais negros, dentro e fora das telas.

Um dos papéis de maior destaque enquanto atriz foi na novela infanto juvenil As Aventuras de Poliana, onde interpretou Gleyce, uma mulher negra, pobre, mãe de dois filhos, que tinha valores muito importantes para a sociedade, de forma geral. Originalmente exibida pelo SBT, a novela está disponível na Netflix e figura entre os conteúdos mais assistidos no Brasil.

Ainda mirando na sensibilização de crianças e adolescentes sobre a questão da representatividade negra, Maria Gal é autora do livro infantil “A bailarina e a Bolha de Sabão”, que conta a história de uma menina negra que quer se tornar bailarina, mas escuta da sociedade a todo tempo que não se parece com uma.

Nas diferentes frentes em que atua, nossa convidada põe em evidência que determinados incômodos em relação ao racismo não dizem respeito só à população negra, mas a toda sociedade.

Confira o bate completo.