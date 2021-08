Segundou recebe o empresário e filantropo Eugênio Mattar, CEO da Localiza

Dando continuidade à edição especial voltada para projetos de filantropia, o projeto Segundou, apresentado pelo publicitário Joca Guanaes no Instagram do CORREIO (@correio24horas), recebe hoje, às 19h, o empresário Eugênio Mattar, que é presidente do Conselho de Administração da Localiza. Ele é um dos fundadores do Movimento Bem Maior, organização que busca ampliar o investimento em filantropia no Brasil, defendendo atitudes que transformam e melhoram a vida das pessoas numa sociedade mais igualitária. A diretora executiva do Movimento Bem Maior, Carola Matarazzo, divide a apresentação do programa ao vivo com Guanaes. Joca explica por que decidiu realizar essa série especial: "Sempre foi importante falar da ajuda ao próximo, mas desde o início da pandemia essas atitudes ganharam ainda mais relevância, pois passamos a ser confrontados de forma visceral e constante pelas diferenças sociais, que ficaram ainda mais evidentes". Carola diz que "a palavra filantropia vem do grego e significa 'amor profundo à humanidade": "Quando falamos em filantropia de uma maneira estrtatégica, nos referimos a realizar investimento social, a um tipo de doação que gera transformação". Gerente de marketing do CORREIO, Marta Sousa ressalta a importância da iniciativa do Segundou - Agosto da Filantropia: “Para o CORREIO, é muito importante iniciar um movimento como esse na Bahia. Queremos que essas ações filantrópicas permaneçam, mesmo depois da pandemia. Por isso, fizemos essa parceiria com pessoas e instituições que já atuam de forma bem-sucedida”. A próxima convidada do Segundou - Agosto da Filantropia, no dia 30, é Priscila Cruz, do programa Todos Pela Educação.