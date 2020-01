Segurança é executado à luz do dia perto de igreja em Marechal Rondon

Eram por volta de meio dia desta terça-feira (8) quando os moradores e comerciantes da rua Vicente Celestino, a mais movimentada de Marechal Rondon, foram surpreendidos pelo barulho de múltiplos disparos. Naquele momento, próximo à Igreja Universal do bairro, o segurança Aderbal Francisco das Virgens, 49 anos, foi executado a tiros.

Ainda não se sabe a motivação ou autoria do crime. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas informaram que alguns homens abordaram Aderbal e, em seguida, atiraram.

A vítima trabalhava como segurança de algumas lojas no local. Os moradores e comerciantes da região, com medo, preferiram não comentar o caso.

Aderbal era bastante conhecido pelo bairro e costumava andar pela região com uma biblía embaixo do braço. No momento do crime, boa parte das lojas da região estavam fechadas para o horário de almoço.

Um destes estabelecimentos possui uma câmera de segurança apontada para o local onde ocorreu o homicídio, a calçada em frente a uma loja de construções. As imagens podem ajudar na resolução do caso.

O caso vem sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios. A Polícia Militar, por meio de nota, informou que às 12h21 policiais da 9ª Companhia Independente (CIPM/Pirajá) foram informados que um homem foi atingido por disparos de bala de fogo.

No local, os policiais confirmaram o fato e acompanharam o trabalho da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou quando Aderbal já tinha morrido. Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também estiveram presentes para perícia e remoção do corpo.

