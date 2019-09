Segurança reforçada: Barra ganha central de monitoramento equipada com 25 câmeras

(Foto: Divulgação/Secom)

Dono de um restaurante a poucos metros do Farol da Barra, um comerciante disse que já teve o estabelecimento arrombado três vezes somente neste ano. “A Polícia Militar não fica aqui constantemente e os usuários de crack aproveitam essa brecha”, disse ele. Mas a sensação de segurança na Barra tende a aumentar. Isso porque uma base da Guarda Civil Municipal (GCM) foi inaugurada na manhã deste sábado, com o objetivo de atender aos cidadãos que frequentam a orla, com suporte de atendimento durante 24 horas por dia.

O equipamento, que vai funcionar 24 horas por dia, conta com uma central de monitoramento equipada com 25 câmeras, e está localizado na Avenida Oceânica, na transversal com a Rua Dias D´Ávila. “É uma reivindicação antiga de moradores e comerciantes ter esse posto avançado da Guarda Municipal. A gente com isso traz a presença mais forte da Guarda com o monitoramento de toda a região”, declarou o prefeito ACM Neto. A abertura da nova base aconteceu após o prefeito participar do projeto Tô na Área, realizado hoje, no Lobato, no Subúrbio.

Estrategicamente espalhadas, as câmeras vão permitir que o os guardas municipais tenham um olhar minucioso de cada canto da Barra e, consequentemte, reforçar a sensação de segurança no local. “Eu espero que a Guarda possa trabalhar em parceria com a Polícia Militar. Com isso a gente mostra que a Guarda não apenas tem a função da proteção ao patrimônio da cidade, mas também de presença nas ruas, de proximidades com as pessoas e fazendo esse trabalho de segurança para a nossa cidade”, completou o prefeito.

No equipamento será possível buscar informações da região e da cidade, registrar boletim de ocorrências online, através do sistema da Secretaria de Segurança Pública (SSP), além da identificação de crianças perdidas. Os agentes de plantão também farão patrulhamento ciclístico.

O novo equipamento conta ainda com motos, bicicletas e veículos para realizar patrulhamento preventivo em toda região da Barra. “A partir de agora, os turistas e os baianos terão ainda mais segurança. E os comerciantes poderão trabalhar com muito mais tranquilidade”, declarou o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência da Prefeitura, Maurício Lima, lembrando ainda que a Guarda disponibilizou um número exclusivo de contato para moradores e frequentadores do bairro: (71) 999930302.

O prefeito aproveitou o momento para fazer um balanço das obras na Barra. “A Barra, com tanto investimento, que lá no passado foram algumas vezes contestados, mas que depois a gente vai mostrando que a visão estava correta. A gente começa a colher agora alguns frutos disso, não apenas por consolidar o investimento público, mas por ver o investimento privado chegando também. Seis empreendimentos imobiliários lançados agora no fim desse ano na Barra e todos vendidos. Portanto, mostra que a Barra é um dos lugares mais desejados e procurados de nossa cidade”, declarou.

Prefeito ACM Neto inaugura base da Guarda Municipal na Barra (Foto: Divulgação/Secom)

Tô na Área

Um pouco antes de inaugurar a base de segurança na Barra, ACM Neto participou de mais uma edição do programa Tô na Àrea, desta vez no Lobato. Ao lado do vice Bruno Reis, o prefeito caminhou por diversas ruas do bairro vistoriando obras e acompanhando serviços de manutenção.

A visita começou pela quadra na Rua Colinas do Sul, onde foram feitos serviços de pintura e manutenção dos alambrados e traves. Depois, o prefeito passou por uma praça que já está sendo revitalizada e outra que fica ao lado da Escola Municipal Eufrosina Miranda, instituição que sediou a Prefeitura-Bairro Itinerante, ofertando serviços como acesso ao Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Primeiro Passo.

Balanço

Além das inaugurações e ordens de serviço, o Tô na Área já promoveu 21 ações sociais em diversas comunidades visitadas. Mais de 500 toneladas de lixo foram retiradas das ruas, córregos e encostas. Cerca de 370 toneladas de asfalto foram aplicadas e 400 serviços de manutenção foram feitos no perímetro dos bairros.

O Tô na Área tem o objetivo de aproximar a gestão municipal às necessidades da população, por meio de visitas às comunidades, realizadas aos finais de semana. Ações integradas são levadas a esses locais, sejam obras, serviços ou programas, em articulação com as diversas secretarias e órgãos municipais, assegurando a participação da comunidade na gestão pública.