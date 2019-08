Seguranças da Ufba param, e faculdades suspendem aulas

Seguranças terceirizados da Universidade Federal da Bahia (Ufba) pararam de trabalhar na noite desta terça-feira (20), fazendo com que algumas unidades interrompessem as aulas, suspendendo o restante das atividades de hoje.

"A Ufba foi surpreendida com a suspensão dos serviços de segurança agora pela noite, inclusive na Faculdade de Direito. Estamos determinando a suspensão das aulas do último horário de hoje. Amanhã avaliaremos a situação com a reitoria", diz nota assinada pelo diretor da faculdade, Julio Cesar de Sá da Rocha.

Alunos da Faculdade de Comunicação, Bacharelado Interdisciplinar e de outras unidades no campus de Ondina também virarm as aulas acabar mais cedo. Com a notícia da falta de segurança, os alunos saíram do campus rapidamente. "É triste ter a aula suspensa por falta de segurança na universidade. Isso demonstra o interesse no sucateamento da universidade pública", diz a estudante do BI em Artes Monique Feitosa.

Poucos carros no estacionamento em Ondina (Foto: Amanda Palma/CORREIO)

"Professor vai liberar porque os seguranças da Ufba entraram em greve AGORA", escreveu um aluno nas redes sociais. "Suspenderam os seguranças na Ufba, quem vai ficar é o rabbit (coelho)", escreveu outro.

Agora à noite, não havia seguranças em algumas unidades do campus de Ondina. Na portaria principal, dois vigilantes continuavam trabalhando.

Em maio, vigilantes da MAP também paralisaram as atividades na Ufba. Na época, eles afirmavam que a Ufba devia cerca de R$ 13 milhões à empresa, o equivalente a três meses de serviço, e que não estavam recebendo. Na ocasião, a Ufba reconheceu que havia uma dívida, sem confirmar o valor. Foram somente algumas horas de protesto. Não há confirmação do motivo da paralisação de hoje.

O CORREIO não conseguiu contato com a Ufba hoje para comentar a atual paralisação dos seguranças.