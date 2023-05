Seguranças de supermercado são suspeitos de torturar casal que teria furtado leite

Um casal que teria furtado dois pacotes de leite de um supermercado foi humilhado e agredido por seguranças da unidade do Carrefour, que funciona como Big Bompreço. O estabelecimento fica ao lado do Shopping Salvador Norte, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O caso teria acontecido na manhã desta sexta (5).

O momento das agressões foi filmado pelos próprios seguranças, que compartilharam em redes sociais. No vídeo, a pessoa que filma agride a mulher no rosto, que segura uma mochila com os pacotes de leite. Além disso, o homem fica rendido ao chão recebe tapas também no rosto.

Nas imagens divulgadas, um dos seguranças pergunta à mulher "Por quê você está aqui?", e ela responde que estava "precisando de coisas para a filha", e mostra a mochila. Em seguida, um dos homens dá um tapa em seu rosto. Ela tenta se proteger e o homem pede para que ela retire a mão do rosto. Depois, a outra vítima, que se identifica como Jeremias é mostrado sentado no chão, e passa também por interrogatório, que inclui agressões no rosto.

Ao CORREIO, a rede Carrefour informou que decidiu desligar a liderança e toda a equipe de prevenção da loja. O grupo informou que tomou conhecimento do vídeo, e que determinou que seja realizado um registro de agressão e lesão corporal na polícia, para que o crime seja apurado. "Estamos colocando à disposição da polícia as imagens das câmeras de segurança, para que haja a identificação dos autores", diz nota.

O grupo lamentou o ocorrido e afirmou que a apuração interna está sendo rigorosa. A empresa informou que identificou as duas vítimas das agressões e está buscando contato para que haja esclarecimento e que tenham total suporte psicológico e médico.