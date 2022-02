Seguranças do metrô passam a usar câmeras acopladas às fardas

Quem circula por um sistema metroviário que possui 2 mil câmeras espalhadas já pode ser considerar numa espécie de BBB. Se já era possível capturar muitas imagens, a partir de agora, vai ser mais difícil esconder alguma coisa. É que os seguranças que trabalham no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já começaram a usar câmeras acopladas às fardas. No total, são 220 câmeras portáteis corporais utilizadas pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), que permanecem acopladas ao fardamento durante todo o turno de serviço.

Os dados trazidos pelas câmeras podem inibir comportamentos inadequados, registrar eventuais falhas e servem também para treinar agentes e planejar ações, além de salvaguardar esses mesmos profissionais em situações de perigo e/ou conflito. "Em situações que necessitem de mais esclarecimentos, o download das imagens é feito imediatamente. Esses backups acontecem em dock stations situadas em locais estratégicos", detalha Leonardo Balbino. Para essas situações, as imagens podem ser concedidas a instituições de segurança pública através de solicitações da Justiça. O uso das câmeras é importante para o aprimoramento na atuação dos agentes de atendimento, a transparência e a padronização de procedimentos.

"A segurança de nossos clientes e colaboradores é um valor para a CCR Metrô Bahia. Por isso, estamos continuamente em busca de aprimorar nossa atuação com treinamentos contínuos de capacitação de nossos colaboradores e investimentos que aumentem a proteção aos nossos clientes", explica Leonardo Balbino, gerente de Atendimento da CCR Metrô Bahia.

Além das câmeras, a CCR Metrô Bahia anunciou também o uso das Moto Rondas. "Ambos os equipamentos têm por objetivo se somarem às mais de 2 mil câmeras espalhadas por todo o sistema trazendo maior agilidade na prestação do serviço, do atendimento e do atendimento às emergências dentro das áreas administradas pela concessionária", informa a CCR Metrô Bahia.

Para atender às demandas da operação, o trabalho da Moto Ronda é diário e dividido em dois turnos: das 06h às 18h30 e das 18h às 06h30. Ao todo, 18 Agentes de Atendimento e Segurança, atuando com motos, trafegam por cerca de 100 km por dia, entre as linhas 1 e 2, numa ação sincronizada com o Centro de Controle Operacional (CCO) e com as Salas de Supervisão Operacional (SSO) das estações de metrô e terminais de ônibus administrados pela CCR Metrô Bahia. A iniciativa tem como foco garantir a segurança patrimonial e proteção do equipamento público, mas, durante as rondas, os colaboradores também podem prestar apoio em situações nas proximidades de estações e terminais do sistema metroviário.