Seis décadas de psicologia: Bahia terá calendário de celebrações

Iniciando a série de solenidades que serão realizadas em homenagem aos 60 anos da Regulamentação da Psicologia no Brasil, o Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) e o Conselho Federal de Psicologia (CFP) realizam duas atividades na próxima terça-feira (02), em Salvador.



A primeira será o Ato Solene, às 09h30, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, no Auditório Jorge Calmon, Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães, localizado no Centro Administrativo da Bahia.

Proposto em conjunto pela deputada estadual Neusa Cadore (PT) e pelo deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), conta com o apoio do Sindicato das/os Psicólogas/os da Bahia (SINPSI-BA).



Já às 18h, acontece a Audiência Pública na Câmara Municipal de Salvador, no Auditório do Centro de Cultura, no Centro Histórico. . A iniciativa é uma proposição em conjunto com a vereadora Maria Marighella (PT) e a Mandata Coletiva Pretas por Salvador (PSOL).



Os dois eventos são abertos ao público e contarão com homenagens a profissionais e instituições da área da Psicologia na Bahia e no Brasil.