Seis dos próximos oito jogos do Bahia serão contra times que tentam fugir do rebaixamento

A luta do Bahia na Série B é para confirmar o acesso e voltar a jogar a primeira divisão em 2023. Mas a promoção ou não do Esquadrão vai passar diretamente pela briga contra o rebaixamento. Dos oito jogos que restam ao tricolor na temporada, seis serão contra equipes que estão na parte de baixo da tabela.

A sequência do time terá início neste sábado, quando recebe o Operário-PR, às 18h15, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada. A equipe paranaense é a atual vice-lanterna do Brasileirão, com 30 pontos. Ou seja, 21 a menos do que o tricolor, que é o vice-líder, com 51. Logo depois, o clube baiano sai para jogar fora de casa contra Chapecoense e Novorizontino, atuais 14º e 13º colocados, respectivamente.

O caminho na competição tem ainda confrontos com Brusque (18º), Vila Nova (15º) e Guarani (16º). Para o torcedor mais desavisado, enfrentar equipes que estão tentando fugir da degola pode ser um bom negócio para o Bahia, mas, no primeiro turno, a história não foi bem assim.

Na primeira metade do campeonato, o aproveitamento do Bahia contra as equipes citadas foi de 55,5%. Dos 18 pontos em disputa, o Esquadrão conquistou 10. Com um detalhe: todos os pontos foram somados longe de Salvador. Como visitante, o time bateu Operário, Brusque e Guarani, e ficou no empate com o Vila Nova.

Na Fonte Nova, por sua vez, decepção. O tricolor foi derrotado por Chapecoense e Novorizontino, ambos pelo placar de 1x0. A sequência negativa, combinada com o revés também em casa para o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, foi decisiva para a queda do então comandante Guto Ferreira, substituído por Enderson Moreira.

Com a inversão dos mandos, a expectativa é de que o clube melhore o aproveitamento. Mesmo assim, o meia Ricardo Goulart, um dos jogadores mais experientes da equipe, alerta para os perigos que o elenco pode encontrar na reta final da Série B.

“Agora nessa reta final vão se decidindo os objetivos. O nosso objetivo é maior do que o do Operário, sem dúvida quem está na parte de baixo não vai tirar o pé. Mas o nosso objetivo tem que ser maior”, analisou o jogador.

CHANCES DE ACESSO

Por sinal, apesar de não ter conseguido um desempenho tão grande na primeira metade da competição, se repetir agora o mesmo aproveitamento o Bahia dará um passo importante para confirmar o retorno à primeira divisão.

Com mais 10 pontos, o Esquadrão chegará aos 61. Nesse cenário, a equipe teria 99,2% de chance de subir de divisão, de acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para garantir uma segurança ainda maior, o clube teria mais duas rodadas para pontuar.

Com 62 pontos, a chance de uma equipe ser promovida é de 99,8%. Com 63, a probabilidade sobe para 99,8%. Com os atuais 51 pontos e restando mais oito jogos até o fim da Série B, os matemáticos da UFMG apontam o Bahia com 95,4% de chance de acesso.

Além da sequência diante das equipes que estão em luta contra a degola, o Bahia ainda enfrenta Grêmio e CRB, ambos fora de casa, antes do final da temporada. Enquanto o time gaúcho é um concorrente direto e ocupa a 3ª colocação atualmente, os alagoanos estão em 9º, com 40 pontos somados. A tendência é de que durante o confronto com o Bahia, na última rodada, o CRB já esteja livre do risco de queda.