Seis mandados por ataques a banco são cumpridos na Bahia

Seis mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento em crimes contra instituições financeiras foram cumpridos na Bahia, nessa segunda-feira (9). A maioria dos integrantes de quadrilha já está no sistema prisional.

Segundo a diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo, os homens pertencem ao mesmo grupo, investigado por assaltar agências em diferentes cidades do interior baiano. “Uma das ações dessa quadrilha ocorreu no mês de março, na cidade de Lagoa Real”, informou.

Um dos suspeitos apresentou-se na sede da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Guanambi. “O irmão dele, que também integra o grupo, já está custodiado naquela cidade. Os outros quatro mandados foram cumpridos no Presídio de Salvador”, acrescentou.