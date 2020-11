Seis são mortos e policial é baleado em operação em Águas Claras

Seis suspeitos de integrar um grupo criminoso morreram e um policial da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar, de Cajazeiras, foi baleado no rosto durante confronto no bairro de Águas Claras na manhã desta quarta-feira (18). Após a operação, os ônibus pararam de rodar no fim de linha do bairro e ainda não há previsão para a retomada do transporte.

Equipes da Polícia Militar foram ao local após receberem denuncias da presença de um grande grupo de homens armados no bairro. Na localidade, os agentes da corporação foram até uma casa onde foram apreendidos um fuzil M4 calibre 5,56 e dois carregadores, uma pistola Bessa calibre 9 mm, mais de 100 munições de diversos calibres, rádio comunicador, entre outros materiais.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia (SSP-BA), informações preliminares apontam que grupos rivais disputavam espaço para a venda de drogas na região. De acordo com o comandante de Policiamento da Região Central (CPRC), coronel Paulo Coutinho, havia vários relatos da população sobre a atuação do grupo armado, amedrontando os moradores do bairro.

“Enviamos uma equipe local, mas devido ao grande poder de fogo da quadrilha, precisamos de reforços, porque a unidade foi recebida a tiros”, explica o oficial. Ainda segundo ele, a polícia continua contando com o apoio da população, através da denúncia, pelo 190 ou (71) 3235-0000.

As ruas do bairro ficaram vazias e o comércio fechou devido à ocorrência. De acordo com o G1, moradores relataram que foi possível ouvir trocas de tiros durante a madrugada. O conflito foi intensidicado por volta das 11h desta quarta. A PM procura outros suspeitos de integrar o grupo. Segundo a TV Bahia, a PM reforçou o policiamento no bairro.