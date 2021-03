Seleção da 1ª fase da Copa do Brasil tem Rossi e Juninho Capixaba

O atacante Rossi e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, do Bahia, estão entre os 11 jogadores escolhidos na Seleção da Primeira Fase da Copa do Brasil de 2021. A lista com os atletas foi divulgada nesta segunda-feira (29), pela Conderação Brasileira de Futebol (CBF). Além da dupla do tricolor, há apenas mais um representante da Série A: o volante Raul, do Red Bull Bragantino.

Na primeira fase da competição, o Esquadrão atropelou o Campinense por 7x1, fora de casa. Rossi anotou um hat-trick e Juninho Capixaba marcou duas vezes. A goleada também contou com gols de Gilberto e Kemerson (contra), enquanto Cadu descontou.

A formação da equipe ideal também teve o goleiro Lucão, do Vasco, e o zagueiro Kanu, do Botafogo, únicos representantes da Série B. Da terceira divisão, apareceram o meia Chiquinho e atacante Pipico, do Santa Cruz, e o atacante Vanilson, do Manaus FC.

Vanilson, aliás, fez três gols na vitória da sua equipe por 4x1 sobre o Jaraguá-GO, fora de casa. Ele divide a artilharia do torneio com Rossi. Os dois, aliás, vão se enfrentar na segunda fase, já que o Bahia recebe o Manaus FC em Salvador no dia 7 de abril, às 21h30, em Pituaçu. Dessa forma, um dos goleadores já vai ser eliminado.

Completam a lista da seleção três atletas da Série D: o lateral-direito Gabriel Cassimiro (Boavista-RJ), o zagueiro Belão (Caldense-MG) e o volante Belão (São Raimundo-RR). A primeira fase da Copa do Brasil contou com 80 equipes e 40 confrontos.