Sem acertar com outro clube, Neilton vai só treinar no Vitória

Neilton vai se apresentar ao Vitória. O atacante chegará à Toca do Leão na próxima quarta-feira, dia 8 de janeiro, e vai treinar normalmente para manter a forma física. O rubro-negro tem interesse em negociá-lo por causa do alto salário que o antigo camisa 10 recebe - e o clube não tem condições de pagar regularmente.

O CORREIO entrou em contato com o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, que confirmou a informação. Neilton recebe cerca de R$ 280 mil por mês e, por isso, o cartola afirmou que não há qualquer chance do clube manter o atleta neste ano, mas que ele precisa seguir treinando até encontrar um novo time para defender.

Mais tarde, o dirigente foi a público para reiterar seu posicionamento. Em sua conta no Twitter, fez questão de não deixar “margens a qualquer especulação sobre sua permanência”.

“Enquanto se decide aonde (sic) vai atuar nesta temporada o atleta Neilton se apresenta ao Vitória dia 8/01 para estar preparado quando for transferido. A Nota é bem clara e não deixa margens a qualquer especulação sobre sua permanência aqui”, escreveu Paulo Carneiro.

Em 2019, Neilton esteve emprestado ao Internacional. No colorado, ele disputou 28 partidas, sendo 16 como titular, e marcou apenas um gol. O atacante de 25 anos chegou ao Vitória em 2017, após uma passagem pelo São Paulo. Ele ficou no rubro-negro até o fim de 2018, quando o Leão acabou rebaixado para a Série B.

Enquanto se decide aonde vai atuar nesta temporada o atleta Neilton se apresenta ao Vitoria dia 8/01 para estar preparado quando for transferido.A Nota é bem clara e não deixa margens a qualquer especulação sobre sua permanencia aqui. — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) January 5, 2020

O rubro-negro é o time pelo qual Neilton tem mais partidas e por onde marcou mais gols. Ao todo, foram 86 jogos defendendo o Leão e 28 bolas na rede. Ele não conquistou títulos com a camisa vermelha e preta, mas terminou o Campeonato Baiano de 2018 como artilheiro após fazer sete gols em 12 jogos. No mesmo ano, Neilton acabou a temporada como artilheiro do Vitória: 21 gols ao todo.

Neilton acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Revelado pelo Santos, onde chegou a ser apontado como o sucessor de Neymar tanto pelas características quanto pela possibilidade de trocadilho com o apelido "Menino Nei", o atacante não rendeu o esperado no time da Vila Belmiro, pelo qual disputou apenas 19 jogos como profissional, e foi para o Cruzeiro.

Em Belo Horizonte, também disputou poucas partidas e deixou o então bicampeão nacional após jogar só nove partidas em dois anos. Ele só foi ter uma sequência maior no Botafogo, clube que defendeu entre 2015 e 2016. Deixou o alvinegro após 72 jogos e 18 gols, além de ajudar a Estrela Solitária a conseguir o acesso na Série B de 2015. No ano seguinte chamou a atenção do São Paulo, que o contratou em 2017, mas não ofereceu espaço. Por isso o atacante acertou com o Leão.

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques