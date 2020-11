Sem água, luz e internet: moradora de Macapá relata os 5 dias de apagão

Colar o ouvido no radinho de pilha foi a única alternativa para que uma moradora de Macapá, no Amapá, pudesse saber o que acontecia na própria cidade na última semana. Sem energia elétrica, a moradora de 38 anos do bairro Novo Horizonte ficou sem celular, televisão, internet e quase ficou sem água também.

O apagão que deixou 90% da população do Amapá sem luz começou na última terça-feira (3) e trouxe diversos transtornos durante a semana. Somente neste sábado (7), a energia começou a voltar no estado, mas em esquema de rodízio de seis horas para cada região, segundo o governo do Amapá.

O fornecimento de energia vem sendo parcialmente reestabelecido desde a madrugada. No fim deste sábado, um cronograma de racionamento para os próximos dias será divulgado.



Ao longo do dia, a CEA está testando adequações e ajustes no sistema. O rodízio será em turnos de 6 horas. — Governo do Amapá (@governodoamapa) November 7, 2020

"Soubemos disso pela única rádio que estava no ar (CBN). Já na quarta-feira pela manhã a procura por água mineral e gelo iniciava. Os produtos da geladeira já começavam a se estragar", contou a moradora, que divide a casa com 8 pessoas.

Por conta disso, muita gente teve que se aglomerar em mercados e feiras para tentar comprar alimentos, apesar da pandemia e da necessidade do distanciamento social. "Estamos em uma pandemia e aqui as pessoas não estão se preocupando, estão se aglomerando pra pegar água aonde tem, comida aonde tem", relata a moradora. Em alguns locais, estão faltando carnes e outros insumos nos mercados.

(Foto: Leitora CORREIO)

Neste sábado, com a volta da energia, mais filas grandes foram registradas na cidade. Muita gente correu para os shoppings, mercados e farmácias.

(Foto: Leitora CORREIO)

Sem energia, a empresa Caesa, responsável pelo fornecimento de água também não conseguiu fazer a distribuição. "Na minha casa tem poço Amazonas (é como chamamos o poço de casa, aqui na cidade). Enchemos baldes, máquina de lavar, na esperança de que a luz voltasse logo, mas sem sucesso", contou a moradora. O fornecimento também está sendo restabecido aos poucos.

(Foto: Leitora CORREIO)

Conserto

O Ministério de Minas e Energia informou há pouco que Macapá voltou a receber energia elétrica após ter sido reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) na madrugada deste sábado. De acordo com a pasta, a religação o fornecimento de eletricidade está sendo feita de forma escalonada, e a capital do Amapá já estaria recebendo cerca de um terço da carga típica para o horário.

Em nota oficial, o ministério informou que a conclusão dos reparos de um dos transformadores da Subestação Macapá permitiu o reinício do atendimento aos consumidores de forma gradativa, obedecendo a critérios de segurança e confiabilidade.

O conserto do equipamento foi concluído às 3h da manhã, e o religamento exigiu um tempo para aquecimento e monitoramento de características técnicas. Os primeiros consumidores começaram a receber eletricidade às 4h19. A operação começou com uma carga de 20 megawatts (MW) de potência, que foi elevada para 30 MW às 5h05 e chegou a 50 MW às 5h36.

No momento, já são atendidos 80 MW, sendo metade pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) e metade pela Usina Hidrelétrica Coracy Nunes, localizada no próprio Amapá. O montante equivale a 33% da carga típica para o horário na região - de cerca de 240 MW.