Sem Anselmo Ramon, Caicedo deve ser titular contra o Oeste

Demorou, mas Anselmo Ramon conseguiu se isolar como artilheiro do Vitória na temporada. O gol que abriu o placar da peleja contra o Sport, que acabou empatada em 2x2, foi o quinto do camisa 9 no ano. Ele deixou para trás Edcarlos e Wesley, que têm quatro gols pelo Leão no ano.

A ducha de água fria após a marca, todavia, não se limitou ao gol empate sofrido no apagar das luzes. Anselmo estava pendurado, levou o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo compromisso do Vitória na Série B, contra o Oeste, já na próxima terça-feira (8). A partida é válida pela 27ª rodada da competição.

O substituto natural para lacuna deixada pelo artilheiro é Jordy Caicedo. O equatoriano já tinha sido escalado como titular por Geninho na partida contra o Bragantino, mas retornou ao banco contra o Atlético-GO.

Caso a tendência se confirme, será a oitava partida de Caicedo entre os titulares. Ao todo, o gringo tem 11 partidas pelo rubro-negro. Ele marcou um único gol, contra o Paraná, na 15º rodada.

Jordy foi um dos destaques no treinamento deste domingo (6), marcando dois gols no triunfo por 3x0 de seu time. Felipe Garcia completou o placar.

Mais mudanças

Outro suspenso pelo terceiro cartão amarelo é o lateral esquerdo Capa. Regularizado, Thiago Carleto deve aproveitar essa brecha para fazer sua estreia pelo Vitória. Do lado oposto, Jonathan Bocão também treina normalmente e deve ir para o banco de reservas contra o Oeste.