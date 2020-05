Sem aviões, aeroporto se transforma em grande cinema drive-in

Os aviões deram lugar aos carros no aeroporto de Vilnius, capital da Lituânia. Com os voos cancelados por conta da pandemia da covid-19, o aeródromo instalou uma tela gigante e o local transformou-se em um grande cinema drive-in.

A troca do check-in para o drive-in no aeroporto foi a alternativa encontrada para evitar o cancelamento do Festival Internacional de Cinema de Vilnius. Com as salas da cidade fechadas por conta do novo coronavírus e o pátio de aviões vazio pelo cancelamento dos voos, os organizadores viram a oportunidade de manter o festival em meio à pandemia.

"O Festival Internacional de Cinema de Vilnius e a Lithuanian Airports se uniram para criar o primeiro cinema drive-in do mundo montado na pista de um aeroporto.O Aerocinema facilita o cumprimento das regras de distanciamento social e, com a maior tela do Báltico (tão grande quanto um prédio de cinco andares), não há lugares ruins neste drive-in".

200 carros

O projeto foi chamado de Aerocinema - The Journey Begins (Aerocinema - A Jornada Começa). A primeira exibição foi do filme Parasita, vencedor do Oscar deste ano. O cinema drive-in vai funcionar durante todo o mês de maio.

O espaço tem capacidade para até 200 carros. Os espectadores podem assistir ao filme com os vidros fechados, mantendo o distanciamento social e em segurança. Em cada carro, pode haver apenas duas pessoas e os ingressos são vendidos apenas de forma online.

As vagas foram distribuídas para que todos tivessem uma boa visão perfeita da tela. O áudio do filme é transmitido por uma frequência exclusiva diretamente para os rádios dos carros.