Sem David, Vitória está pronto para o Ba-Vi do Baianão

O Vitória está pronto para o Ba-Vi do Campeonato Baiano. O clássico válido pela 4ª rodada do estadual será disputado na quarta-feira (2), às 19h15, no Barradão, e é o único garantido da temporada 2022. Se um dos dois não avançar à próxima fase do torneio, o duelo só se repetirá no ano que vem.

Mandante do jogo, o Leão encerrou a preparação para a partida na manhã desta terça-feira (1º), quando o técnico Dado Cavalcanti comandou um treino de movimentações para ajustes táticos e cobranças de bolas paradas ofensivas e defensivas no gramado do Barradão.

Após as atividades, os 23 jogadores relacionados para o clássico seguiram direto para a concentração no centro de treinamento rubro-negro. David e Mateus Moraes não estão entre eles. O atacante está sendo negociado pelo Vitória com o Metalist, da Ucrânia, e não foi convocado por opção da comissão técnica rubro-negra, que entende que o jogador não está com as atenções voltadas para o clássico.

Já o zagueiro Mateus Moraes está fora porque cumprirá suspensão automática. Ele foi expulso no começo da derrota por 1x0 para o Jacuipense, sábado (29) passado, no Barradão. Ewerton Páscoa, que o substituiu no decorrer da partida contra a equipe do interior, será o titular.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, Dado Cavalcanti disse que pode fazer outra modificação além da obrigatória na zaga, mas não revelou qual. "Não descarto. Existe uma possibilidade. Mas a escalação apenas momentos antes da partida", desconversou o técnico rubro-negro.

Uma possível escalação do Vitória no Ba-Vi tem: Lucas Arcanjo, Iury, Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Salomão; João Pedro, Alan Santos (Gabriel Santiago) e Jadson; Luidy, Guilherme Queiroz e Eduardo.

Com quatro pontos, o Vitória é o 5º colocado do Baiano. O rival tricolor soma cinco e aparece na 4ª posição. O Jacuipense é o líder e o Bahia de Feira é o vice. Em terceiro lugar está o Atlético de Alagoinhas.