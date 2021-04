Sem dificuldade, Vitória vence o Conquista no Baiano: 2x0

Nada de passar aperto. O Vitória não teve dificuldade para vencer o xará de Conquista na noite desta quarta-feira (28). No Barradão, o rubro-negro construiu o placar de 2x0 nos quatro primeiros minutos de jogo. Vico e Roberto assinaram os tentos.

Com o resultado, o Vitória saiu da vice-lanterna e assumiu a 5ª posição na tabela de classificação, agora com 10 pontos, dois a menos que o Bahia, que abre o G4. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais.

Válida pela 2ª rodada, a partida contra o xará de Conquista não ocorreu em fevereiro porque o time do interior enfrentou surto de covid-19 no elenco. O rubro-negro ainda tem uma partida atrasada, contra a Jacuipense, que precisou ser adiada pelo mesmo motivo e será realizada no domingo (2), às 16h, no Barradão.

Com o triunfo diante do Vitória da Conquista, o Leão segue dependendo apenas das próprias forças para se classificar às semifinais do Baiano. Se vencer os dois jogos que restam da fase classificatória, chegará a 16 pontos e não poderá ser alcançado por Bahia de Feira e Bahia, 3º e 4º colocados, respectivamente.

Já o Bode desperdiçou a última chance de brigar por vaga na próxima fase. Com a derrota para o Vitória, a equipe do interior não tem mais como avançar à semifinal e ficou em situação delicada na tabela. Com apenas sete pontos, assumiu a posição de vice-lanterna e vai lutar contra o rebaixamento na rodada derradeira da fase classificatória. Dono de cinco pontos, o Fluminense de Feira é o lanterna.

RELÂMPAGO

O Vitória começou o jogo de forma fulminante. A primeira comemoração rubro-negra foi registrada após apenas um minuto de bola rolando. Vico cobrou falta na medida, em direção ao gol, e contou com a colaboração do zagueiro Silvio, que desviou de cabeça e tirou o goleiro Ronaldo Zílio do lance. Bola na rede e festa no Barradão: 1x0.

O placar não demorou a ser ampliado. Aos quatro minutos, João Pedro deu passe açucarado para Roberto, que apareceu livre na frente, bateu cruzado e correu para o abraço: 2x0. Na sequência, Samuel teve a chance de marcar o terceiro, após ser servido por Vico, mas mandou para fora.

Enquanto o Leão comandava as ações oefensivas, o Vitória da Conquista levou 36 minutos para conseguir produzir uma jogada de ataque. Rodrigo chutou de fora da área, mas Ronaldo defendeu sem dificuldade. Já no lance seguinte, precisou se esforçar. Raul arriscou de muito longe e o goleiro rubro-negro, um pouco adiantado, espalmou com as pontas dos dedos.

O Vitória reagiu com Samuel. O centroavante chutou forte, o goleiro Ronaldo Zílio defendeu, mas deu rebote e viu David mandar na trave. Depois, Samuel teve mais uma oportunidade e cabeceou pra fora após cruzamento de Roberto.

O último lance marcante do primeiro tempo foi do Bode. Airton Maradona chutou forte e assustou o goleiro Ronaldo, que conseguiu fazer a defesa.

Após o intervalo, a primeira boa chegada à meta adversária foi do Vitória da Conquista. Matheus Valença bateu e a redonda passou perto do gol rubro-negro.

Pouco tempo depois, foi a vez do Vitória levar perigo. Com uma boa defesa, Ronaldo Zílio roubou a cena que deveria ser protagonizada por Vico. De voleio, o atacante quase ampliou o marcador. O goleiro do Bode tomou outro susto quando Eduardo cobrou falta no canto. Ele conseguiu espalmar, só que para o meia da área e precisou da ajuda de Gilson para afastar a bola antes do chute já preparado de Ygor Catatau.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x0 Vitória da Conquista - 2ª rodada (atrasada) do Campeonato Baiano

Vitória: Ronaldo, Van (Edi Carlos), João Victor, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo (Maykon Douglas), João Pedro e Soares (Eduardo); David (Caíque Souza), Samuel (Ygor Catatau) e Vico. Técnico: Rodrigo Chagas.

Vitória da Conquista: Ronaldo Zílio, Raul Cardoso, Breno, Sílvio e Raul Rocha; Fagner (Renatinho), Matheus Chaves e Rodrigo (Matheuzinho); Airton Maradona (Índio), Neto (Kléber) e Léo (Gilson). Técnico: Guilhermino Lima.



Estádio: Barradão, em Salvador

Gol: Vico, a 1 minuto, e Roberto, aos 4, do 1º tempo

Cartão amarelo: Raul Cardoso, Gabriel Bispo, Renatinho, Samuel, Maykon Douglas

Cartão vermelho: Breno

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Marcos Welb Rocha de Amorim e Carlos Eduardo Bregalda Gussen.