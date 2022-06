Sem espaço no elenco, atacante e meia deixam o Bahia

Sem espaço no elenco do Bahia, o atacante Gustavo e o meia Ramon não fazem mais parte do plantel tricolor. Na manhã desta segunda-feira (27), o Esquadrão anunciou que chegou a um acordo e rescindiu o contrato com os jogadores.

A dupla tinha vínculo com o Bahia até dezembro deste ano. Enquanto Gustavo vai defender a Portuguesa na sequência da temporada, Ramon se juntará ao Água Santa, também de São Paulo.

Gustavo chegou ao Bahia em 2019 para o time sub-23 depois de ter disputado o Campeonato Baiano pelo Jequié. O atacante foi negociado ao futebol da Coreia do Sul, em 2020, num acordo em que o Esquadrão recebeu R$ 2,2 milhões.

Após não se adaptar ao futebol asiático, Gustavo voltou ao Bahia, mas não conseguiu espaço na equipe principal. No primeiro semestre, ele esteve emprestado ao Caxias.

O meia Ramon também foi contratado pelo tricolor para o time sub-23. Ele acumula passagem pelo Athletico-PR. O jogador não conseguiu conquistar uma vaga na equipe principal e desde o fim da equipe de transição, em janeiro, estava apenas treinando no CT Evaristo de Macedo.