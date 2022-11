Sem férias, Gabriel Honório vai todos os dias à Toca do Leão

A maioria dos jogadores do Vitória está tendo férias prolongadas neste momento. Com o encerramento da participação na Série C do Brasileiro no final de setembro, os atletas que têm contrato com o clube estão curtindo dois meses atípicos no calendário. Gabriel Honório é exceção. Ele tem sido presença garantida na Toca do Leão diariamente.

Destaque na reta final da campanha de acesso à Série B, o meia-atacante está tratando uma lesão no tornozelo para chegar zerado na pré-temporada, agendada para começar no próximo dia 28. “Sigo em tratamento. Não tive férias e vou todos os dias ao clube. Ainda não estou 100% e acho que ainda leva mais duas semanas para ficar 100%. Tô no começo da transição”, conta.

“Foi um trauma com torção, teve um edema ósseo e ruptura parcial dos ligamentos", detalha o atleta. “Aproveitei para fazer um reforço do púbis, pois tive um problema no púbis durante a temporada, aí juntei o útil ao agradável para começar a temporada 100%", completa. Ele pertence ao São Joseense-PR, tem contrato com o Vitória até maio e a diretoria rubro-negra tenta a ampliação do vínculo.

Focado em se recuperar, Gabriel Honório tem rotina disciplinada, mas quase sempre encontra uma brecha para relaxar um pouco em família. "Tô indo todos os dias pela manhã ao clube. Na parte da tarde eu fico livre, aí faço tratamento em casa e vou conhecer a cidade. Agora com tempo, estou aproveitando o tempo livre com minha esposa para conhecer algumas coisas”.

Por sorte, a esposa Maria gostou de morar em Salvador e tinha vontade de visitar alguns pontos turísticos da capital baiana, algo que não foi possível anteriormente por causa da rotina de treinos e das viagens frequentes de Gabriel Honório com a delegação rubro-negra. “A gente gosta muito de praia e fomos na semana passada na Barra. Por enquanto foi meu lugar favorito”, curte.

Revelado pelo Rio Branco, de Paranaguá, Gabriel Honório chegou à Toca do Leão no final de junho. Na ocasião, o Vitória estava ameaçado de rebaixamento e faltavam apenas sete rodadas para o fim da fase classificatória da Série C. Após comemorar o acesso, o meia-atacante de 26 anos quer festejar um título com a camisa vermelha e preta. "O primeiro objetivo é chegar às finais do Baiano", projeta.

No entanto, a estreia do Vitória em 2023 é por outro torneio. No dia 5 de janeiro, o Leão jogará contra o o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional e do estadual, o Vitória vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.