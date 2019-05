Sem Fonte Nova, duelo entre Bahia x Grêmio será em Pituaçu

Depois de conseguir com a Conmebol a liberação para utilizar a Fonte Nova nas partidas contra Fluminense, dia 26, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, e São Paulo, dia 29, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia não teve a mesma sorte para o duelo contra o Grêmio.

A partida diante dos gaúchos, no dia primeiro de junho, pela 7ª rodada do Brasileirão, vai ser disputada no estádio de Pituaçu. O anúncio foi feito pelo presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, durante participação no programa do Esquadrão.

"A gente concluiu isso hoje. Os dois primeiros jogos estão garantidos na Fonte Nova. Já é oficial, pelas respostas de CBF e Conmebol. O terceiro jogo, contra o Grêmio, é uma notícia que não é boa nem ruim. Notícia boa seria se pudéssemos jogar na Arena Fonte nova. Mas Bahia e Grêmio será me Pituaçu. Dia 1º de junho. Os três jogos serão em Salvador. Fluminense e São Paulo na Fonte Nova. Grêmio em Pituaçu. A gente não fica satisfeito", disse Bellintani.

Inicialmente a Fonte Nova seria entregue para a Conmebol um mês antes do início da Copa América, que vai ser disputada entre os dias 13 de junho e sete de julho. Mas o Comitê Organizador Local (COL) reajustou o calendário e beneficiou os clubes que mandam as partidas nos estádios que vão receber partidas do torneio. Pituaçu também vai ser entregue à Conmebol, mas servirá apenas como local de treinamentos.

"Na minha opinião não havia motivo para esse jogo ser na Fonte Nova. Por equidade, a CBF e a Conmebol decidiram tirar um jogo de cada estádio, exceção do Maracanã, que o gramado acabou de ser plantado. Não concordei, mas conseguimos manter o jogo em Salvador, em Pituaçu, que também está cedido para a Conmebol", continuou o presidente.

Carga reduzida

Com a mudança da partida para Pituaçu, Bellintani alerta que poucos ingressos devem ser colocados à venda, já que o tricolor possui grande número de sócios com acesso garantido aos jogos.

"Provável que tenhamos poucos ingressos à venda. Temos capacidade para 30 mil pessoas em Pituaçu e o clube conta com 24 mil sócios com acesso garantido. Deve ser um jogo de pouco ingresso à venda", disse.