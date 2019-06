Sem Gilberto e com Élber, Bahia está pronto para o Ceará

O Bahia encerrou na manhã desta sexta-feira (7) a preparação para o jogo contra o Ceará, sábado (8), às 19h30, no estádio Castelão, em Fortaleza, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino foi fechado à imprensa. De acordo com a assesoria de comunicação do clube, o técnico Roger Machado focou nas jogadas de bola parada.

Após se recuperar de uma indisposição intestinal, Élber treinou normalmente pelo segundo dia consecutivo e será titular contra a equipe cearense. Quem também reforça o tricolor é Rogério. Recuperado de lesão, ele ficará como opção no banco de reservas. Sem treinar nos últimos dias por causa de dor muscular, Gilberto desfalca a equipe. Com isso, Fernandão será titular.

Após o treino, a delegação tricolor viajou para Fortaleza. Com 13 pontos, o Bahia é o 6º colocado na tabela da Série A e, no momento, está de zona de classificação para a Copa Libertadores de 2020. Com nove pontos, o Ceará está em 11º lugar.

Durante a semana, Fernandão enalteceu o bom momento vivido pelo clube, mas também reforçou a necessidade de manter a humildade: "O Bahia é muito grande, tem dois títulos brasileiros, tem que pensar grande (...) Sabemos que o Brasileiro é muito difícil, temos que ter os pés no chão, humildade, saber que é difícil manter essa pegada o ano todo. Pés no chão que com certeza vamos atingir nossos objetivos na temporada".

O Bahia deve entrar em campo com: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton e Douglas Augusto; Élber, Artur e Fernandão.