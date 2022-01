Sem Jadson e Samuel, Vitória inicia temporada 2022 na Toca

A Toca do Leão voltou a ficar movimentada. O Vitória iniciou a temporada 2022 na manhã desta segunda-feira (3), com a apresentação do novo elenco e comissão técnica. Além do técnico Dado Cavalcanti, 11 dos 14 jogadores contratados recentemente se apresentaram no centro de treinamento. O meia Jadson, o volante Pablo e o lateral direito Alemão foram as baixas. Eles são aguardados pelo clube no turno da tarde.

De acordo com o Vitória, o centroavante Samuel deveria ter se apresentado durante a manhã, mas não o fez e nem justificou a ausência. O atacante revelado na base rubro-negra integra a lista oficial do elenco 2022 apresentada pelo clube, mas pode não seguir na Toca, já que tem proposta do Oita Trinita, do Japão. A confirmação da venda deve ocorrer após os trâmites burocráticos serem concretizados. O Leão receberá 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões).

A programação da manhã desta segunda-feira foi dedicada à realização de exames. Os atletas passaram inicialmente por testagem contra covid-19 e na sequência fizeram testes cardiológicos. À tarde está prevista uma atividade no campo.

O elenco principal do Vitória é composto atualmente por 31 jogadores, sendo que 16 deles são remanescentes da temporada passada. O volante João Pedro e o centroavante Dinei foram os únicos que tiveram os contratos renovados. O clube está impedido de contratar a partir deste mês por causa de uma dívida com o Boca Juniors pelo atacante Walter Bou, que defendeu o clube em 2018.

Apenas um atleta foi promovido da base para o elenco profissional. Trata-se do meia Alan Pedro, campeão da Copa do Nordeste Sub-20, de 19 anos. No entanto, ele e outros quatro pratas da casa passarão a trabalhar com Dado Cavalcanti mais pra frente, já que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Caso do goleiro Cabral, do meia Ruan Nascimento e dos atacantes Alisson Santos e Hitalo.

Este ano, o Vitória vai disputar três competições: Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro. A estreia rubro-negra na temporada acontecerá no próximo dia 16, quando recebe o Juazeirense, às 16h, no Barradão, no primeiro confronto do estadual.

Confira os 31 jogadores do elenco profissional do Vitória:

Goleiros: Cabral*, Caíque, Lucas Arcanjo e Yuri;

Laterais: Alemão*, Iury, Vicente, Salomão;

Zagueiros: Alisson, Carlos, Ewerton Páscoa, Marco Antônio e Mateus Moraes;

Volantes: João Pedro, Pablo* e Alan Santos;

Meias: Eduardo, Alan Pedro*, Gabriel Santiago*; Jadson* e Ruan Nascimento*;

Atacantes: David, Alisson Santos*, Erik, Hitalo*, Jefferson Renan, Luidy, Roberto, Guilherme Queiroz, Dinei e Samuel*.

* Jogadores que não se apresentaram na manhã desta segunda-feira.