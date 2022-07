Sem jogar, goleiro César deixa o Bahia e acerta com time europeu

Enquanto busca reforços para a sequência da temporada, o Bahia sofreu uma baixa no seu elenco. O goleiro César acertou a rescisão do contrato com o tricolor. O jogador vai defender o Boavista, de Portugal. O vínculo com o clube baiano iria até o fim de 2023.

De acordo com o comunicado feito pelo Bahia, a decisão aconteceu em comum acordo. O clube baiano não receberá nada pela transferência, mas ficará com 10% dos direitos econômicos do goleiro de 30 anos.

"Nação tricolor, venho aqui comunicar a saída do goleiro César, que recebeu uma proposta para jogar na Europa. Esse sempre foi o sonho dele e da família. Ele teve uma conduta muito transparente com o clube desde o início, manifestou para a gente a intenção e o interesse. Conversei com ele, e entendemos que o atleta merece ter essa oportunidade. Foi um jogador que agregou muito ao Bahia nos três meses em que esteve conosco. A gente deseja que ele tenha muito sucesso lá", disse o diretor de futebol, Eduardo Freeland.

Na despedida, César agradeceu ao Bahia pela oportunidade. Contratado em março, antes do início da Série B, o goleiro não chegou a disputar partidas pelo clube. No período em que esteve no Esquadrão, ele foi o reserva imediato de Danilo Fernandes.

"Eu vim aqui agradecer a todos vocês. Cada funcionário do clube, comissão técnica, diretoria, os atletas que, dia após dia, fizeram parte das viagens e treinamentos comigo. Eu sou grato a cada torcedor que me recebeu com carinho e respeito nesse clube. Eu estou indo embora pela oportunidade e desejo de jogar na Europa. Mas meu coração fica aqui como mais um torcedor do Esquadrão. Eu acredito que, em novembro, vamos poder comemorar esse acesso para a Série A, que é o principal objetivo do clube. Vou ter o orgulho de dizer que fiz parte desta grande equipe", disse.

Com a saída de César, o Bahia passa a contar com três goleiros no elenco principal. Mateus Claus será alçado ao posto de reserva imediato, já que Matheus Teixeira está em recuperação de uma artroscopia no joelho. O Esquadrão tem ainda o garoto Gabriel, do time sub-20, que frequentemente participa dos treinos.

Outro goleiro que tem contrato com o Bahia, Dênis Júnior está emprestado ao Confiança, clube que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.