Sem Juninho, Wanderson deve estrear pelo Bahia contra o Palmeiras

Quando entrar em campo neste domingo (11), às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o Bahia vai ter uma dupla de zaga inédita em 2019. Dois atletas disputam posição no setor e, seja quem for o escolhido de Roger Machado para substituir Juninho, que não pode atuar por força contratual, já que pertence ao Palmeiras, o parceiro de Lucas Fonseca na defesa vai fazer a estreia pelo tricolor.

Contratados durante a pausa para a Copa América, tanto Wanderson quanto Marllon esperam a primeira oportunidade no Bahia. O mais provável é que o primeiro vença a disputa e seja o titular em São Paulo.

Baiano de Vitória da Conquista, Wanderson nunca atuou por clubes do estado. Revelado pelo Internacional, o jogador de 28 anos rodou por equipes do interior de São Paulo e por times como Treze-PB, Criciúma, Athletico-PR e Shimizu S-Pulse, do Japão, até ter sido comprado pelo Esquadrão.

Já se optar por Marllon, Roger terá em campo um jogador acostumado a enfrentar o Palmeiras. Só pela Ponte Preta, o defensor atuou contra o alviverde cinco vezes.

Questionado sobre a “estreia na fogueira”, Roger Machado garante que o escolhido vai estar pronto para fazer um bom jogo diante do time paulista.

“As ausências fazem parte de um campeonato longo. Impactaram de lesões, cartões, por suspensões, por essas questões contratuais, que jogadores que foram emprestados não podem atuar contra os clubes que os emprestaram. Agora, com relação a ter feito testes, é o que menos me importa nesse momento. Juninho, por exemplo, chegou de empréstimo, quatro dias depois estava no campo, e atuou bem ao lado de seus companheiros. É a oportunidade para quem está treinando bem substituir esses atletas que hoje são titulares. E poder mostrar força do nosso grupo”, afirmou Roger.

Além da defesa, o treinador vai ser forçado a mudar o ataque. Garçom do tricolor na temporada, com oito assistências, e vice-artilheiro do Bahia no Brasileirão, com três gols, o atacante Artur também está emprestado pelo Palmeiras e não poderá entrar em campo. Em seu lugar, Élber será escalado para atuar ao lado de Lucca e Gilberto.

Para o lateral-esquerdo Moisés, mesmo sem poder contar com o camisa 98, o Bahia vai ter opções para fazer um bom jogo contra o Palmeiras. “Sobre o Artur, ele dispensa comentários, faz uma ótima temporada, vem nos ajudando bastante, mas quem entrar vai dar conta do recado”, analisou o jogador, confiante.

Retorno

Mas nem só de mudanças vive o Bahia de Roger Machado. Pelo menos no meio de campo, o treinador vai conseguir repetir a mesma formação que iniciou no triunfo por 3x0 sobre o Flamengo, no último domingo, na Fonte Nova.

Ontem, o lateral-esquerdo Giovanni treinou normalmente e mostrou que está recuperado da dor no quadril. Ele vai ser mantido na vaga de Ramires e ao lado dos volantes Gregore e Flávio.

Julgado ontem pela expulsão no empate por 0x0 com o Cruzeiro, na 11ª rodada, o atacante Arthur Caíke foi absolvido e é outro que está liberado para entrar em campo contra o Palmeiras. Fernandão, suspenso, não ficará no banco.