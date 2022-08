Sem Lazaroni, Vitória está pronto para decisão contra o Brasil-RS

O Vitória tem mais uma baixa para o jogo decisivo contra o Brasil de Pelotas. Titular nas últimas seis rodadas, Guilherme Lazaroni não foi relacionado para o confronto das 17h de sábado (13), no Barradão, o último da fase classificatória da Série C do Brasileiro. Ele está com um edema na coxa e foi vetado pelos médicos do clube. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Sem poder contar com Lazaroni, o técnico João Burse vai escalar o substituto imediato Sánchez, que foi escolhido por ele para o onze apenas na estreia contra o Altos. De lá pra cá, entrou apenas no decorrer das partidas contra Figueirense e São José-RS.

No total, Sánchez vestiu a camisa do Vitória em 11 oportunidades, oito delas como titular, mas não entra em campo há mais de um mês.

Com o veto de Lazaroni, o Vitória passa a ter quatro desfalques para o jogo contra o Brasil de Pelotas. O rubro-negro também não terá em campo o goleiro Dalton e o volante Léo Gomes, suspensos. Yuri será o titular embaixo das traves. João Pedro é o mais forte candidato a ficar com a vaga no meio-campo. Reserva, o atacante Dinei também levou o terceiro cartão e está fora.

O elenco do Vitória encerrou a preparação para o jogo contra o Brasil de Pelotas nesta sexta-feira (12), com atividades na Toca do Leão. Inicialmente, os atletas assistiram a um vídeo. Depois, o técnico João Burse realizou os últimos ajustes táticos e de bola parada. Posteriormente, ele também comandou movimentações táticas específicas para o confronto.

A partida decide a classificação à segunda fase para o Vitória e o rebaixamento à Série D para a equipe gaúcha. O rubro-negro ocupa o 10º lugar, com 26 pontos, enquanto o Brasil de Pelotas amarga o grupo de degola, na 18ª posição, com 17.