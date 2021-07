Sem máscara, Bolsonaro caminha no hospital: 'Em breve, de volta a campo'

Uma foto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) caminhando no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, foi publicado nas redes sociais do mandatário nesta sexta-feira (16). Na imagem, Bolsonaro aparece com soro e sem máscara, andando sozinho. Ele está internado desde a quarta para tratar uma obstrução intestinal.

Na legenda da foto, Bolsonaro diz que estará de "volta a campo" em breve e agrade as mensagens de apoio. "Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos!", escreveu.

Hoje, Bolsonaro passa por nova avaliação clínica dos médicos para decidir se pode começar a dieta líquida, como estava previsto. Até então, Bolsonaro vinha sendo hidratado com soro e alimentação parental - nutrientes administrados direto na veia.

Com quadro estabilizado, a realização de uma cirurgia não está mais nos planos da equipe. O "tratamento conservador" deve seguir até a solução do problema. No boletim divulgado ontem à noite, foi informado que Bolsonaro tem evolução clínica "satisfatória", mas segue sem previsão de alta.

Segundo o jornal O Globo, a possibilidade de se montar a estrutura de uma gabinete no hospital, para que Bolsonaro continue despachando, já que não houve afastamento, está sendo estudada. Ontem, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, publicou uma foto em que conversa com Bolsonaro por chamada de vídeo. "PR (presidente) muito bem, de volta ao trabalho e já em despacho com a Casa Civil por videoconferência".