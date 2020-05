Sem máscara, mulher é agredida e expulsa a chutes de ônibus na Estação Pirajá

Uma mulher foi agredida e expulsa a chutes de um ônibus na região da Estação Pirajá. O caso aconteceu nesta quarta-feira (6) e foi registrado por um vídeo da camêra de segurança do coletivo.

Nas imagens, é possível ver passageiros revoltados com o fato da mulher estar sem máscara. O equipamento é de uso obrigatório em Salvador desde o dia 23 de abril, quando foi publicado um decreto no Diário Oficial do Município (DOM).

No vídeo, um homem mais exaltado empurra a mulher para fora do veículo a chutes e puxa a mão dela de uma das barras de ferro do coletivo, para que ela não retorne. Aos gritos, ele manda ela tirar o pé da porta, para que o motorista possa fechá-la e seguir viagem. Um homem que está na rua tenta conter a mulher e retirá-la da entrada lateral do ônibus.

Na confusão, outros passageiros gritam e pedem para que o motorista vá logo embora com o coletivo, que seguia de Pirajá para a Mata Escura.

O Consórcio Integra, empresa que administra o transporte público de Salvador, a mulher agredida entrou no ônibus usando máscara e, após passar pela catraca, resolveu tirar o equipamento de proteção. Alguns passageiros ficaram revoltados, alegaram medo de contaminação pelo novo coronavírus e pediram que ela colocasse novamente a máscara, o que não foi feito. Diante da recusa, ela foi agredida expulsa do veículo.

Ao CORREIO, a Polícia Militar informou que tomou conhecimento do fato pela imprensa e que enviou uma equipe da 48ª Companhia Independente da PM (CIPM/Sussuarana) por volta das 13h30 desta quarta-feira (6) para averiguar a situação. "No entanto, após realizar rondas e buscas no local a procura dos envolvidos, ninguém foi encontrado", disse por meio de nota.