Sem mistério: Liz confirma time da estreia do Vitória no Baianão

Já pode ir memorizando, torcedor. O time sub-23 do Vitória, que representará o Leão no Campeonato Baiano, finalmente mostrou sua cara na quarta-feira (15), em jogo-treino contra o Jacuipense realizado no Barradão.

Sem mistério, após a atividade, o treinador Agnaldo Liz confirmou que a equipe que entrou em campo como titular será a que enfrentará o Jacobina na próxima quarta-feira (22), às 19h30, no Barradão, pela primeira rodada do estadual.

No primeiro teste da temporada, os garotos rubro-negros venceram por 3x1. O Jacuipense atuou com seu time principal, que também disputará o Baianão.

Os quatro gols saíram no segundo tempo. Caíque Souza abriu o placar quando o time considerado titular do Vitória ainda estava em campo. Na sequência, já com alguns reservas, Eron ampliou e Ruan Café fez o terceiro. O experiente Danilo Rios, que já atuou por Bahia e Vitória, descontou para o Jacuipense de pênalti.

O time titular

Para quem acompanha a base e conhece todos os atletas que já atuaram pelo time principal, a escalação da equipe sub-23 não tem surpresa.

O time titular – portanto, o que representará o Vitória na estreia diante do Jacobina – teve Lucas Arcanjo, Wellisson, Dedé, Nuno e Gabriel Gomes; Gabriel Bispo, Renzo e Nickson; Ruan Levine, Caíque Souza e Eron.

Dos citados, Lucas Arcanjo, Wellisson, Dedé, Gabriel Bispo, Nickson, Ruan Levine, Caíque Souza e Eron acumulam partidas pelo time principal, inclusive na Série B do ano passado.

“Esse é o desenho da nossa equipe (para a estreia). O objetivo desse jogo-treino era definir essa equipe e trabalhá-la no modelo de jogo que a gente pensa para o começo da competição. Foi um teste importante por enfrentar um time que está há mais tempo treinando. A gente ainda tem poucas sessões de trabalho”, explicou Agnaldo Liz.

Esse time atuou por todo o primeiro tempo e mais 15 minutos da etapa final. Segundo o técnico, essa "esticada" no tempo já mira a estreia contra o Jacobina.

“Levamos os atletas a atuarem por 45 minutos, depois por mais 15, alguns até 20. Aí, iniciamos as trocas porque estamos em início de temporada e precisamos saber controlar a condição física deles. Claro que o resultado (3x1) foi bom, mas o que importa agora é o trabalho. Temos que saber que estamos ainda montando uma equipe. Estou satisfeito nesse sentido. Tudo aquilo que passamos eles já conseguiram colocar em prática”, completou.

Com as trocas na etapa final, o Vitória terminou com João Pedro, Marcelinho, Jorge Fiúza, Mateus Morais e Leonardo Lecovick; Paulo Vítor, Figueiredo e Ruan Café; Gabriel Santiago, Negueba e Edson Júnior.

O time sub-23 do Leão ainda tem outro teste antes da estreia. No sábado (18), os garotos de Agnaldo Liz enfrentarão o Atlético de Alagoinhas, em amistoso na casa do adversário, o estádio Carneirão, a partir das 16h.